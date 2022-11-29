Словакия передала на украинский фронт 30 боевых машин пехоты

12:38 29 ноября Киев, Украина

Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты благодаря договоренности с Германией.



Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 передано Украине на основании соглашения о круговом обмене с Германией", - написал Надь в своем Twitter.



Он поблагодарил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт за "прекрасное сотрудничество".



По договоренности с Берлином, Словакия получит от Германии 15 боевых танков Leopard 2 A4, включая запчасти, боеприпасы, а также обучение для военных. В частности, в декабре в Словакию из Германии прибудет первый танк Leopard 2 A4, а затем в течение 2023 года ежемесячно страна будет получать одну-две единицы техники.