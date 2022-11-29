Словакия передала на украинский фронт 30 боевых машин пехоты

Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты благодаря договоренности с Германией.
Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.
Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.
Он поблагодарил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт за "прекрасное сотрудничество".
По договоренности с Берлином, Словакия получит от Германии 15 боевых танков Leopard 2 A4, включая запчасти, боеприпасы, а также обучение для военных. В частности, в декабре в Словакию из Германии прибудет первый танк Leopard 2 A4, а затем в течение 2023 года ежемесячно страна будет получать одну-две единицы техники.
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