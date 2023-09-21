Словакия и Украина согласовали систему лицензирования для зерновой торговли

Министры сельского хозяйства Словакии и Украины достигли соглашения о введении системы лицензирования для торговли зерном. Этот шаг предполагает отмену запрета на импорт четырех украинских товаров в Словакию.
Об этом информирует министерство сельского хозяйства Словакии, ссылаясь на Reuters.
Отмечается, что Украина согласилась приостановить жалобу, которую она ранее подала против Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО).
Согласно сообщению, между Украиной и Словакией достигнуто соглашение о внедрении системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий. Однако до полного внедрения и успешного тестирования этой системы запрет на импорт четырех товаров из Украины останется в силе.
Об этом информирует министерство сельского хозяйства Словакии, ссылаясь на Reuters.
Отмечается, что Украина согласилась приостановить жалобу, которую она ранее подала против Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО).
Согласно сообщению, между Украиной и Словакией достигнуто соглашение о внедрении системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий. Однако до полного внедрения и успешного тестирования этой системы запрет на импорт четырех товаров из Украины останется в силе.
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