Словакия безвозмездно передала Украине пять вертолетов и боеприпасы

11:16 16 июня Киев, Украина





Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, пишет Aktuality.



По словам Надьи,



Переданные вертолеты были заменены на Black Hawk американского производства. Правительство Словакии одобрило выделение военной помощи Украине, в частности, на вооружение ВСУ уже поступили четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для системы «Град».Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, пишет Aktuality.По словам Надьи, военная помощь в виде вертолетов будет возмещена из Европейского фонда мира.Переданные вертолеты были заменены на Black Hawk американского производства.

«Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является выражением солидарности Европейского Союза с Украиной», — отметил министр.

Он напомнил, что упомянутые вертолеты уже выведены из состава словацких вооруженных сил и заменены современными вертолетами UH-60M Black Hawk.



Вчера,15 июня министр принял участие во встрече стран-членов Альянса и представителей 20 других стран в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, чтобы скоординировать свою военную помощь Украине с другими партнерами и союзниками.