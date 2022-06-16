Словакия безвозмездно передала Украине пять вертолетов и боеприпасы

11:16 16 июня Киев, Украина

Правительство Словакии одобрило выделение военной помощи Украине, в частности, на вооружение ВСУ уже поступили четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для системы «Град».

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, пишет Aktuality.

По словам Надьи, военная помощь в виде вертолетов будет возмещена из Европейского фонда мира.

Переданные вертолеты были заменены на Black Hawk американского производства.
«Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является выражением солидарности Европейского Союза с Украиной», — отметил министр.
Он напомнил, что упомянутые вертолеты уже выведены из состава словацких вооруженных сил и заменены современными вертолетами UH-60M Black Hawk.

Вчера,15 июня министр принял участие во встрече стран-членов Альянса и представителей 20 других стран в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, чтобы скоординировать свою военную помощь Украине с другими партнерами и союзниками.
"Все страны-участницы, число которых постоянно растет, договорились продолжать помогать Украине. Украина явно заслуживает нашей помощи», — сказал он.
 