"Слишком большую" россию хотят "почикать" – что в голове у путина

09:32 22 декабря Киев, Украина

Дезинтеграция россии – цель ее стратегических противников, им страна кажется "слишком большой". Об этом сказал президент рф владимир путин на заседании коллегии российского Минобороны в среду, 21 декабря.

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны, на протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить. Всегда так было", – сказал путин и посоветовал всем желающим "ознакомиться с соответствующей литературой".

При этом, по его словам, россия со своей стороны "всегда, почти всегда, придерживалась совершенно другого подхода, других установок".

"Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира, и вот после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А, как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки. Говорю это, имея в виду и свою работу, и я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки, сблизиться, стать этой частью – нет", – посетовал путин.

Он считает, что были попытки "добить россию, растащить и вновь созданную российскую федерацию". Для этого якобы использовались "международные террористы на Кавказе".

Напомним, вчера путин заявил, что россия ведет войну не против Украины, а якобы с НАТО. При этом он снова назвал украинцев "братским народом".