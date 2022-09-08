Следы пыток и отсутствуют части тела: россия вернула тело британского добровольца Пола Ури

15:48 08 сентября Киев, Украина

Россия спустя полтора месяца переговоров вернула Украине тело британского добровольца Пола Ури, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

По его словам, тело вернули с многочисленными ранениями и следами пыток.

«После более чем 1,5 месяцев переговоров рф через прокси-государственные формирования - так называемые "ДНР" вернула тело замученного британского добровольца Пола Ури. У него отсутствуют части тела, видный многочисленные порезы и следы пыток», — написал Лубинец.

Лубинец видел фотографии тела, и на них четко видно, что человек был убит, а не умер "в результате болезни и стресса", как заявляли власти "ДНР".

«Могу сказать, что смерть была насильственной. Человек просто не выдерживает таких мучений. Я видел фото мертвого тела и кто увидит, не сомневается. Убийство добровольца Поля Ури пытками — военное преступление, которое станет еще одним доказательством на трибунале российского политического и военного руководства. Доказательства во время суда против Путина», - сказал Лубинец.

О том, что причиной смерти Ури были "болезни и стресс", заявляла "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.