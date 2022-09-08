Следы пыток и отсутствуют части тела: россия вернула тело британского добровольца Пола Ури

Россия спустя полтора месяца переговоров вернула Украине тело британского добровольца Пола Ури, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.
По его словам, тело вернули с многочисленными ранениями и следами пыток.
Лубинец видел фотографии тела, и на них четко видно, что человек был убит, а не умер "в результате болезни и стресса", как заявляли власти "ДНР".
О том, что причиной смерти Ури были "болезни и стресс", заявляла "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.
Окончательную причину смерти Пола Ури установит судмедэкспертиза.
Британца Пола Ури задержали 25 апреля недалеко от Запорожья, он направлялся в зону боевых действий с гуманитарной миссией. В самопровозглашенной "ДНР" его обвинили в наемничестве и отправили под стражу. Мать Ури рассказывала, что он страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. 10 июля представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури умер из-за болезней и "стресса".
Британца Пола Ури задержали 25 апреля недалеко от Запорожья, он направлялся в зону боевых действий с гуманитарной миссией. В самопровозглашенной "ДНР" его обвинили в наемничестве и отправили под стражу. Мать Ури рассказывала, что он страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. 10 июля представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури умер из-за болезней и "стресса".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии