Следующий саммит НАТО состоится летом 2023 года в Литве

10:41 09 ноября Киев, Украина





Следующая встреча глав государств и правительств стран Североатлантического альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я благодарю нашего дорогого союзника — Литву, за проведение саммита НАТО-2023 в Вильнюсе 11-12 июля следующего года. Это будет возможность еще больше укрепить наш Альянс и решить ключевые вопросы безопасности в это критическое время", — написал Столтенберг.

Столтенберг также сообщил, что лидеры стран НАТО на следующем саммите рассмотрят значительное увеличение расходов на оборону и продолжение оказания помощи Украине.