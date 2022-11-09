Следующий саммит НАТО состоится летом 2023 года в Литве
10:41 09 ноября Киев, Украина
Следующая встреча глав государств и правительств стран Североатлантического альянса состоится в Вильнюсе
11-12 июля 2023 года.
Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг.
"Я благодарю нашего дорогого союзника — Литву, за проведение саммита НАТО-2023 в Вильнюсе 11-12 июля следующего года. Это будет возможность еще больше укрепить наш Альянс и решить ключевые вопросы безопасности в это критическое время", — написал Столтенберг.
Столтенберг также сообщил, что лидеры стран НАТО на следующем саммите рассмотрят значительное увеличение расходов на оборону и продолжение оказания помощи Украине.
"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", - говорится в его заявлении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии