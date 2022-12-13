Следующие санкции ЕС ударят по российским госканалам и пропагандистам

В девятый пакет санкций, который главы МИД стран ЕС обсуждают на переговорах в Брюсселе, будут включены более 140 российских граждан, в том числе телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким.
Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на проект документа.
Вместе с ними под заморозку активов и запрет на выдачу виз попадут в прошлом кинорежиссер Никита Михалков, певец Георгий Лепсверидзе, концертирующий под псевдонимом «Лепс», а также блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) и политолог Сергей Михеев.
Кроме того, фигурантами «черных списков» станут пять топ-менеджеров телеканалов РЕН-ТВ и Russia Today и четверо членов семьи Ковальчуков, владеющей медиаактивами и соцсетями в росиии. Среди них - Татьяна Ковальчук, которая входит в тройку самых богатых женщин россии и владеет горонолыжным курортом «Игора», где свою свадьбу праздновала одна из дочерей президента владимира путина.
Холдинг АНО «ТВ Новости», управляющий Russia Today и получающий на его развитие финансирование из бюджета при этом попадет в число подсанкционных юрлиц вместе с ВГТРК и «Национальной медиагруппой», владеющей телеканалом СТС.
В общей сложности в девятый санкционный пакет будут включены 144 физлица, а также 169 компаний. Также предусмотрен запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор российской экономики, ужесточение эмбарго на поставки продукции двойного назначения и блокирующие санкции против банков, в том числе Московского кредитного банка, крупным клиентом которого является «Роснефть».
Вместе с ними под заморозку активов и запрет на выдачу виз попадут в прошлом кинорежиссер Никита Михалков, певец Георгий Лепсверидзе, концертирующий под псевдонимом «Лепс», а также блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) и политолог Сергей Михеев.
Кроме того, фигурантами «черных списков» станут пять топ-менеджеров телеканалов РЕН-ТВ и Russia Today и четверо членов семьи Ковальчуков, владеющей медиаактивами и соцсетями в росиии. Среди них - Татьяна Ковальчук, которая входит в тройку самых богатых женщин россии и владеет горонолыжным курортом «Игора», где свою свадьбу праздновала одна из дочерей президента владимира путина.
Холдинг АНО «ТВ Новости», управляющий Russia Today и получающий на его развитие финансирование из бюджета при этом попадет в число подсанкционных юрлиц вместе с ВГТРК и «Национальной медиагруппой», владеющей телеканалом СТС.
В общей сложности в девятый санкционный пакет будут включены 144 физлица, а также 169 компаний. Также предусмотрен запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор российской экономики, ужесточение эмбарго на поставки продукции двойного назначения и блокирующие санкции против банков, в том числе Московского кредитного банка, крупным клиентом которого является «Роснефть».
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