Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 10 октября в Брюсселе

08:38 06 октября Киев, Украина

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 10 октября, сообщили в пресс-службе Пентагона

"Министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун отправятся в Брюссель, чтобы провести заседание контактной группы по вопросам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании примут участие руководители МО и старшие военные должностные лица из почти 50 стран. Они планируют обсудить текущую ситуацию в Украине и обеспечение украинцев средствами, необходимыми для защиты суверенной территории.



Кроме того, добавляют в Пентагоне, Остин останется на встрече министров обороны НАТО, которая пройдет 12 октября в штаб-квартире Североатлантического союза.