Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 10 октября в Брюсселе

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 10 октября, сообщили в пресс-службе Пентагона.
Отмечается, что в заседании примут участие руководители МО и старшие военные должностные лица из почти 50 стран. Они планируют обсудить текущую ситуацию в Украине и обеспечение украинцев средствами, необходимыми для защиты суверенной территории.
Кроме того, добавляют в Пентагоне, Остин останется на встрече министров обороны НАТО, которая пройдет 12 октября в штаб-квартире Североатлантического союза.
Кроме того, добавляют в Пентагоне, Остин останется на встрече министров обороны НАТО, которая пройдет 12 октября в штаб-квартире Североатлантического союза.
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