Следует ли закрывать въезд в Украину всем россиянам? – ответ Зеленского

Демократические законы позволяют гражданам нашей страны обращаться к президенту с предложениями, необходимо лишь набрать нужное количество голосов под петицией. В очередной такой петиции от Зеленского потребовали полностью закрыть границу Украины для граждан страны-агрессора, России.

Свой ответ гражданам на поднятый в петиции вопрос Владимир Зеленский опубликовал на сайте Офиса президента.

Прежде всего, он отметил гражданскую позицию, проявленную теми, кто подписался под обращением. Но в то же время президент указал на уже действующие ограничения на въезд для тех граждан РФ, которые поддерживают оккупацию РФ украинских территорий, участвуют в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе или посещают оккупированный Крым.

Начиная с 2015 года запрещен въезд в нашу страну по паспортам РФ. Разрешено пересекать нашу границу только с дипломатическим, служебным или заграничным паспортом.

Погранслужба Украины тщательно отслеживают всех, кто может быть причислен к вышеуказанным группам лиц, кому въезд в страну запрещен, либо тех, кто может быть потенциально причастным к провокациям или другим незаконным действиям.

Президент отметил, что данный вопрос необходимо как следует изучить, чтобы учесть все "все возможные сценарии развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений".

На данный момент петиция передана на рассмотрение премьеру, секретарю СНБО и главе СБУ.