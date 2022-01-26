Следственный орган ПАСЕ займется преступлениями в Беларуси

Весь мир возмущен беззаконием, террором и нарушением прав человека, которые происходят в последнее время в Беларуси. Не оставил без внимания происходящее беззаконие комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека. Во-первых, в комитете заявили, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Во-вторых, сообщили о создании международного следственного органа, который займется сбором и освещением доказательств о правонарушениях в республике. Об этом говорится в заявлении комитета ПАСЕ.
В связи с этим Комитет отказался признать результаты последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были "проведены по принципу справедливости и на транспарентной основе под наблюдением международных наблюдателей".
Комитет ПАСЕ считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и их последствий должны быть привлечены к ответственности.
Отмечается, что к сотрудничеству в этом расследовании должны быть приглашены как белорусские власти, так и представители гражданского общества.
В ПАСЕ сообщили, что результаты расследований будут опубликованы и доведены до сведения всех национальных или международных правоохранительных органов, которые готовы и способны осуществлять судебное преследование за массовые нарушения прав человека, совершенные в Беларуси.
Ранее Украина в ПАСЕ инициировала декларацию о Беларуси, в которой говорилось, что выборы в Беларуси "не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа".
Напомним, накануне в Беларуси арестовали оппозиционеров Колесникову и Знака.
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