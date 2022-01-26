Следственный орган ПАСЕ займется преступлениями в Беларуси

Весь мир возмущен беззаконием, террором и нарушением прав человека, которые происходят в последнее время в Беларуси. Не оставил без внимания происходящее беззаконие комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека. Во-первых, в комитете заявили, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Во-вторых, сообщили о создании международного следственного органа, который займется сбором и освещением доказательств о правонарушениях в республике. Об этом говорится в заявлении комитета ПАСЕ.

"Комитет по правовым вопросам и правам человека солидарен с отважным народом Беларуси, который борется за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно бросили вызов официальным предупреждением и угрозам мести. Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых, серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, права на свободу слова и собраний, права на свободу, а также об актах пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами", - говорится в заявлении.

В связи с этим Комитет отказался признать результаты последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были "проведены по принципу справедливости и на транспарентной основе под наблюдением международных наблюдателей".

Комитет ПАСЕ считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и их последствий должны быть привлечены к ответственности.

"Для того, чтобы послать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности о том, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы, в сотрудничестве с другими международными органами, должен в срочном порядке создать международный следственный орган для сбора информации и сбора доказательств преступлений в сфере прав человека, совершенных в Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудничеству в этом расследовании должны быть приглашены как белорусские власти, так и представители гражданского общества.

В ПАСЕ сообщили, что результаты расследований будут опубликованы и доведены до сведения всех национальных или международных правоохранительных органов, которые готовы и способны осуществлять судебное преследование за массовые нарушения прав человека, совершенные в Беларуси.

Ранее Украина в ПАСЕ инициировала декларацию о Беларуси, в которой говорилось, что выборы в Беларуси "не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа".

Напомним, накануне в Беларуси арестовали оппозиционеров Колесникову и Знака.