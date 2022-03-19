Следом за Германией, от российской пропаганды отказалась Великобритания - запрещен телеканал RT

12:14 18 марта Киев, Украина

В Великобритании регулятор отозвал лицензию российского пропагандистского телеканала RT на вещание в стране. Решение вступает в силу немедленно.

Об этом сообщает CNN.



Данное решение было принято после расследования беспристрастности его освещения вторжения России в Украину. Британский регулятор вещательных СМИ Ofcom заявил, что RT не может быть ответственным вещателем.



Ofcom провел 29 расследований в связи с освещением RT российского вторжения и принял во внимание новые законы в России, которые "фактически криминализируют" любую журналистику, отступающую от нарратива Кремля в отношении войны в Украине.



"Свобода выражения мнений - это то, что мы яростно охраняем в стране, и планка для действий в отношении вещательных компаний справедливо установлена очень высоко. После независимого процесса регулирования сегодня мы обнаружили, что RT не подходит для получения лицензии в Великобритании", - заявила исполнительный директор Ofcom Мелани Доус.



Добавим, что RT в Великобритании не работает из-за санкций, введенных ЕС после того, как российская армия вторглась в Украину.



"Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание - политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены", - пожаловалась в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.