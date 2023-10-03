Следком рф заочно обвинил в "терроризме" украинское высшее военное руководство

11:07 03 октября Киев, Украина

Следственный комитет рф заочно предъявил обвинения представителям высшего военного руководства Украины за атаки беспилотными летательными аппаратами на объекты гражданской инфраструктуры в россии. Среди обвиняемых, в частности, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов

Об этом сообщает Следственный комитет рф.



Обвинения выдвинули руководителю Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапа и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку.



В Следкоме отметили, что следствие якобы собрало доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, других регионов рф и оккупированного россией Крыма.



Отмечается, что "фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих".



Следком планирует в ближайшее время "объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно".