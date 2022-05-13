Скрытая мобилизация в россии

Россия проводит скрытую мобилизацию.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По словам Буданова, эти факты абсолютно подтверждены – у Украины есть пленные, которые по этой системе были привлечены.
Он также назвал две причины, почему Россия не объявляет мобилизацию публично. Первая – экономическая, мобилизация еще больше ударит по экономике РФ в условиях санкций. Вторая – Россия не сможет объяснить, зачем нужна мобилизация, если российские чиновники утверждают, что у армии РФ все "идет по плану".
Он также назвал две причины, почему Россия не объявляет мобилизацию публично. Первая – экономическая, мобилизация еще больше ударит по экономике РФ в условиях санкций. Вторая – Россия не сможет объяснить, зачем нужна мобилизация, если российские чиновники утверждают, что у армии РФ все "идет по плану".
Глава ГУР также отметил, что в России рассматривают изменения в законодательство, чтобы призыв был не два раза в год, а в любой момент, когда нужно. Также рассматривается вопрос о повышении ответственности для уклонистов.
Кроме того, Буданов подтвердил, что у России – значительная нехватка военной техники, она расконсервирует технику со складов, которая стоит там с 1960-80-х годов. По его словам, после такого длительного хранения эта техника "лишь условно может называться боевой".
Как пример он привел случай в 810 бригаде морской пехоты во временно оккупированном Крыму, у которой на полигоне поехало лишь 14% техники, хотя на бумаге была укомплектованность 100%.
Как пример он привел случай в 810 бригаде морской пехоты во временно оккупированном Крыму, у которой на полигоне поехало лишь 14% техники, хотя на бумаге была укомплектованность 100%.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии