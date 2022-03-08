Скоро мы сможем сказать нашим гражданам: возвращайтесь, – Зеленский

Президент Украины, как и обещал, держит постоянную связь с народом страны, в своих обращениях и интервью он рассказывает о ситуации как в стране, так и на международной арене. Сегодня Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он убежден, что уже скоро мы сможем сказать украинским гражданам, которые были вынуждены уехать из страны, чтобы они возвращались.

«Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ. Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран», — отметил он.

Глава государства сообщил, что поздно ночью говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с президентом Польши Анджеем Дудой. Он добавил, что безмерно благодарен каждому из них.

Владимир Зеленский добавил, что в Украине уже думают о будущем для всех украинцев после войны, о том, как оживить наши города и восстановить экономику.

Президент сообщил, что говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристиной Георгиевой. Он отметил, что удалось добиться согласия между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины.

По его словам, уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны.

Также Владимир Зеленский заявил, что говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной темой этих разговоров было членство в ЕС для Украины.

«Я благодарен европейцам – сотням тысяч людей в разных городах нашего континента. Братислава, Вильнюс, Франкфурт, Лион, Париж, Тбилиси, Прага. Они вчера вышли в поддержку Украины. В поддержку Европы. Они вышли ради мира. Как можно скорее. Я благодарен американцам – стойкому двухпартийному большинству обычных людей. Мы видели мнение обычных людей Америки, которые поддерживают обычных людей Украины и требуют ужесточения санкций против России за агрессию уже сейчас», – добавил президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что Вооруженные силы Украины храбро держат все ключевые направления нашей обороны и контратакуют агрессора под Харьковом, защищая город.

Они держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс. Поэтому российской армии не удалось выйти на запланированные рубежи.