Скоро мы сможем сказать нашим гражданам: возвращайтесь, – Зеленский

Президент Украины, как и обещал, держит постоянную связь с народом страны, в своих обращениях и интервью он рассказывает о ситуации как в стране, так и на международной арене. Сегодня Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он убежден, что уже скоро мы сможем сказать украинским гражданам, которые были вынуждены уехать из страны, чтобы они возвращались.
Глава государства сообщил, что поздно ночью говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с президентом Польши Анджеем Дудой. Он добавил, что безмерно благодарен каждому из них.
Владимир Зеленский добавил, что в Украине уже думают о будущем для всех украинцев после войны, о том, как оживить наши города и восстановить экономику.
Президент сообщил, что говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристиной Георгиевой. Он отметил, что удалось добиться согласия между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины.
По его словам, уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны.
Также Владимир Зеленский заявил, что говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной темой этих разговоров было членство в ЕС для Украины.
Владимир Зеленский также сообщил, что Вооруженные силы Украины храбро держат все ключевые направления нашей обороны и контратакуют агрессора под Харьковом, защищая город.
Они держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс. Поэтому российской армии не удалось выйти на запланированные рубежи.
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