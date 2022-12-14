Сколько "вагнеровцев" воюет на фронте - ЦНС

08:40 14 декабря Киев, Украина

Российские оккупанты отправили 23 тысяч наемников частной военной компании Вагнер, завербованных в тюрьмах на передовую. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

"В общей сложности оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме в качестве мяса. Их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях", - говорится в публикации.

Отмечается, что противник фактически "обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев".

"Интервенты формируют из заключенных штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями своих подчиненных", - рассказали в ЦНС.



Там обратили внимание, что данные потери не деморализуют ЧВК "Вагнер", так как квалифицированный личный состав и руководство в штурмах не участвует.