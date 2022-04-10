Сколько украинцев считают, что политическую рекламу нужно полностью запретить - итоги опроса

В Украине проведен опрос об отношении к политической рекламе, согласно которому 41% опрошенных считает, что политическую рекламу нужно полностью запретить и лишь 14%, что она должна быть в целом разрешена.
Результаты опроса озвучил научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" доктор исторических наук Алексей Гарань.
По его словам, в ходе опроса изучалось и отношение респондентов к использованию политическими партиями средств государственного финансирования.
Однако, по его словам, большинство опрошенных заявили, что для них является важным информация об источниках финансирования и расходы партий в формировании собственного отношения к той или иной политсиле.
Он отметил, что молодежь лучше ознакомлена с партийными финансами и с тем, что партии обязаны подавать финансовые отчеты в НАПК. "Среди молодежи почти в три раза больше тех, кто просматривал партийные отчеты, по сравнению со старшими респондентами", - сказал ученый.
Опрос на тему "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года. Всего было проведено 2003 интервью. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии