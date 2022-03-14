Сколько стоит голова Рамзана Кадырова. Объявлено вознаграждение

12:37 14 марта Киев, Украина

В Украине объявили награду за голову главы Чечни Рамзана Кадырова, который утвердает, что находится на территории страны.



В частности, бывший нардеп Игорь Мосийчук предлагает за Кадырова 100 тысяч долларов, а другой экс-нардеп Евгений Рыбчинский - дом под Киевом и 40 соток земли.



На выходных российские телеграм-каналы начали публиковать видео Кадырова с российскими военными, на которых утверждалось, что он находится в Киевской области.



Комментируя эту информацию, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что "если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит". На что Кадыров ответил: "Почему если? Ты не видел сьемки или я должен постучаться в твои двери?"