Сколько российских военных находятся в Украине - Буданов

По данным главы главного управления разведки Кирилла Буданова, в Украине воюют примерно 326 000 российских военных.
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам Буданова, "примерно 326 000 российских военных" сейчас воюют в Украине.
Также глава ГУР рассказал, что в россии осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр".
Буданов также считает, что кремлю стоит опасаться коллаборационистов в своей среде.
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам Буданова, "примерно 326 000 российских военных" сейчас воюют в Украине.
Также глава ГУР рассказал, что в россии осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр".
Буданов также считает, что кремлю стоит опасаться коллаборационистов в своей среде.
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