Сколько российских военных находятся в Украине - Буданов

15:06 31 января Киев, Украина

По данным главы главного управления разведки Кирилла Буданова, в Украине воюют примерно 326 000 российских военных.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Буданова, "примерно 326 000 российских военных" сейчас воюют в Украине.

Также глава ГУР рассказал, что в россии осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр".

Буданов также считает, что кремлю стоит опасаться коллаборационистов в своей среде.
 
"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей",- отметил он.