Сколько и какое оружие союзники передали Украине с начала полномасштабной войны

12:15 16 января Киев, Украина

Журналисты Bloomberg подсчитали все оружие, полученное Украиной от западных союзников и которое Запад пообещал передать в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте издания.
"Союзники Украины предоставили более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских установок, самолетов и других систем вооружения, чтобы помочь Киеву бороться с россией, а теперь самые мощные члены НАТО посылают больше летального оружия", - говорится в сообщении.
Для анализа исследователи использовали Oryx – нидерландский онлайн-сервис для анализа в сфере обороны. По оценке издания, в целом Украина получила:
 
Бронированная техника
  • 410 танков советских времен, доставленных членами НАТО в страны бывшего коммунистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.
  • 300 бронемашин пехоты, в том числе 250 БМП советской разработки из бывших коммунистических стран.
  • 1100 бронетранспортеров, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 M117.
  • Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.
  • Несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные лечебные центры.
  • Машины с противоминной защитой (MRAP)
  • В общей сложности около 925, включая 440 американских M1224 MaxxPro.
  • 90 австралийских Bushmaster.
Артиллерия
  • 300 буксированных гаубиц , из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.
  • Более 400 единиц самоходной артиллерии , в том числе более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и по 18 из Польши, Германии и США.
Реактивные системы залпового огня
  • В общей сложности 95 РСЗО, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.
  • Более 40 122-мм реактивных систем залпового огня коммунистических времен из Польши и Чехии.
"Эти цифры приблизительны и не могут быть независимо проверены Bloomberg. Они могут включать предметы, взятые под залог, но не доставленные, а другие предметы, которые не включены, могли быть доставлены, но не обнародованы", — отмечают журналисты.