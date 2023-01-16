Сколько и какое оружие союзники передали Украине с начала полномасштабной войны

12:15 16 января Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте издания. Журналисты Bloomberg подсчитали все оружие, полученное Украиной от западных союзников и которое Запад пообещал передать в ближайшее время.Об этом сообщается на сайте издания.

"Союзники Украины предоставили более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских установок, самолетов и других систем вооружения, чтобы помочь Киеву бороться с россией, а теперь самые мощные члены НАТО посылают больше летального оружия", - говорится в сообщении.

Для анализа исследователи использовали Oryx – нидерландский онлайн-сервис для анализа в сфере обороны. По оценке издания, в целом Украина получила:

Бронированная техника

410 танков советских времен, доставленных членами НАТО в страны бывшего коммунистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.

300 бронемашин пехоты, в том числе 250 БМП советской разработки из бывших коммунистических стран.

250 БМП советской разработки из бывших коммунистических стран. 1100 бронетранспортеров, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 M117.

Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.

Несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные лечебные центры.

Машины с противоминной защитой (MRAP)

В общей сложности около 925, включая 440 американских M1224 MaxxPro.

90 австралийских Bushmaster.

Артиллерия

300 буксированных гаубиц , из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.

Более 400 единиц самоходной артиллерии , в том числе более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и по 18 из Польши, Германии и США.

Реактивные системы залпового огня

В общей сложности 95 РСЗО, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.

Более 40 122-мм реактивных систем залпового огня коммунистических времен из Польши и Чехии.