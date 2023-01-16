Сколько и какое оружие союзники передали Украине с начала полномасштабной войны

Журналисты Bloomberg подсчитали все оружие, полученное Украиной от западных союзников и которое Запад пообещал передать в ближайшее время.
Об этом сообщается на сайте издания.
Об этом сообщается на сайте издания.
Для анализа исследователи использовали Oryx – нидерландский онлайн-сервис для анализа в сфере обороны. По оценке издания, в целом Украина получила:
Бронированная техника
- 410 танков советских времен, доставленных членами НАТО в страны бывшего коммунистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.
- 300 бронемашин пехоты, в том числе 250 БМП советской разработки из бывших коммунистических стран.
- 1100 бронетранспортеров, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 M117.
- Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.
- Несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные лечебные центры.
- Машины с противоминной защитой (MRAP)
- В общей сложности около 925, включая 440 американских M1224 MaxxPro.
- 90 австралийских Bushmaster.
Артиллерия
- 300 буксированных гаубиц , из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.
- Более 400 единиц самоходной артиллерии , в том числе более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и по 18 из Польши, Германии и США.
Реактивные системы залпового огня
- В общей сложности 95 РСЗО, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.
- Более 40 122-мм реактивных систем залпового огня коммунистических времен из Польши и Чехии.
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