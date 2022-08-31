Сколько генералов потеряла армия россии, - британская разведка

С начала вторжения рф в Украину как минимум шесть российских командующих были уволены и 10 российских генералов погибли. Об этом сообщает британская разведка.
Речь идет об увольнении командующих Восточным и Западным военными округами россии.
Отмечается, что генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточного военного округа в мае 2022 года. А генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ россии в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Кроме того, генерал Александр Дворников был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.
Напомним, в Донецкой области в июне погиб командир "1-го армейского корпуса ДНР" генерал-майор Роман Кутузов, который лично возглавил наступление.
Также сообщалось, что вооруженные силы Украины уничтожили двух российских генералов на территории Херсонской области.
По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника на 7 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 42200 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 1805 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед.;
- артиллерийских систем - 958 (+3) ед.;
- РСЗО - 260 (+0) ед.;
- средства ПВО - 132 (+5) ед.;
- самолетов - 223 (0) ед.;
- вертолетов - 191 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6) ед.;
- крылатые ракеты - 182 (+0) ед.;
- корабли/катера - 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед.;
- специальная техника - 86 (+1) ед.
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