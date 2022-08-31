Сколько генералов потеряла армия россии, - британская разведка

11:28 07 августа Киев, Украина

С начала вторжения рф в Украину как минимум шесть российских командующих были уволены и 10 российских генералов погибли. Об этом сообщает британская разведка.

"Плохая результативность российских вооруженных сил во время вторжения в Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, вероятно, привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

Речь идет об увольнении командующих Восточным и Западным военными округами россии.

Отмечается, что генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточного военного округа в мае 2022 года. А генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ россии в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Кроме того, генерал Александр Дворников был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

"Эти увольнения усугубляются тем, что на поле боя в Украине погибли по меньшей мере 10 российских генералов. Совокупное влияние на согласованность командования, вероятно, усугубляет тактические и оперативные проблемы россии", - сказано в отчете Минобороны Британии.

Напомним, в Донецкой области в июне погиб командир "1-го армейского корпуса ДНР" генерал-майор Роман Кутузов, который лично возглавил наступление.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины уничтожили двух российских генералов на территории Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника на 7 августа ориентировочно составили: