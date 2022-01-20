Сколько будет длиться подсчет голосов после выборов

15:51 08 Сентябрь Киев, Украина

Время подсчета результатов голосования зависит от нескольких факторов, но можно утверждать однозначно, что

открытость списков затянет процесс подсчета.





Об этом сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во вторник, 8 сентября.



Длительность процесса



Как отмечается, что самый пессимистичный сценарий - до среды после дня голосования. Открытость списков приводит к более длительному процессу подсчета.

"А если в законодательстве не будет четкого ответа, какие бюллетени действительны, а какие недействительны, то будут дискуссии. Дискуссия касательно одного бюллетеня может длиться часами", - считает она.

Как будет проходить подсчет



Территориальные избирательные комиссии будут математически обсчитывать избирательную квоту и рейтинговать кандидатов в списке. Также могут быть разработаны дополнительные IТ-инструменты для осуществления логических проверок.