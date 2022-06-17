Скептическое отношение к войне набирает обороты среди российской бизнес-элиты и олигархов — британская разведка

11:23 17 июня Киев, Украина

Несмотря на то, что большинство россиян говорят социологам, что они поддерживают "спецоперацию" в Украине», часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свою оппозицию, а богатая категория россиян изо всех сил пытается покинуть страну, говорится в утренней сводке британской разведки.

«Скептицизм по поводу войны, вероятно, особенно силен среди российской бизнес-элиты и олигархов. Заявки на миграцию свидетельствуют о том, что 15 тысяч российских миллионеров (в долларах США), вероятно, уже пытаются покинуть страну», – говорят аналитики.

Среди мотивов есть как личный протест против российского вторжения, так и намерение избежать финансового влияния санкций, наложенных на россию.

«Если эта миграция будет продолжаться, то она, вероятно, усугубит долгосрочный ущерб, причиненный войной экономике россии», - считают эксперты.

В целом же в россии война ускорила длительную траекторию движения страны к абсолютному авторитаризму. В качестве примера в последние недели госдума рф начала процесс введения 20-летнего лишения свободы россиянам, воюющим против российской федерации. Речь о Легионе «Свобода для России», состоящем из россиян, но воюющим на стороне украинских военных.



Относительно ситуации на фронте сообщается, что за последние 24 часа российские силы, вероятно, продолжали попытки набрать обороты на направлении Попасной, откуда они пытаются окружить северодонецкий котел с юга.