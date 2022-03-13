Скадовск полностью освобождён от российских захватчиков

В Скадовске Херсонской области оккупантов нет, а ситуация контролируемая.
В городе есть газ, вода, свет и связь. Также работают службы социального обеспечения.
Об этом сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев.
Об этом сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев.
По его словам, с понедельника планируется возобновить учебный процесс в школах - пока что онлайн. Также заработают музыкальная школа и дом культуры.
Над Скадовским районом Херсонской области украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52. Об этом 12 матра сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
По данным военных, один из пилотов выжил, его увезли в больницу.
Об этом вертолёте, являющимся вершиной российского вертолетостроения, когда-то сняли пафосный фильм «Чёрная акула». Ну, «акула», может, и чёрная - да только Херсонщина - край рыбаков…
По данным Генштаба за 17 дней боевых действий сбито 83 вертолета врага .
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии