Скадовск полностью освобождён от российских захватчиков

07:56 13 марта Киев, Украина

В Скадовске Херсонской области оккупантов нет, а ситуация контролируемая.

В городе есть газ, вода, свет и связь. Также работают службы социального обеспечения.



Об этом сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев.

"Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, присутствует связь, правда, иногда с перебоями… По ситуации с безопасностью - ситуация в городе контролируемая. У нас работают патрули, работает служба охраны. Поэтому более-менее у нас соблюдают порядок", - отметил городской голова.

По его словам, с понедельника планируется возобновить учебный процесс в школах - пока что онлайн. Также заработают музыкальная школа и дом культуры.



Над Скадовским районом Херсонской области украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52. Об этом 12 матра сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.



По данным военных, один из пилотов выжил, его увезли в больницу.



Об этом вертолёте, являющимся вершиной российского вертолетостроения, когда-то сняли пафосный фильм «Чёрная акула». Ну, «акула», может, и чёрная - да только Херсонщина - край рыбаков…



По данным Генштаба за 17 дней боевых действий сбито 83 вертолета врага .