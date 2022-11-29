СИЗО в Ялте отличное место для содержания военных преступников рф - Подоляк

"Следственный изолятор города Ялта - отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом. Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право, как суд в месте, где была учреждена современная ООН", - написал Подоляк.