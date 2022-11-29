СИЗО в Ялте отличное место для содержания военных преступников рф - Подоляк

08:18 29 ноября Киев, Украина

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что отличным местом для содержания российских военных преступников перед трибуналом стнет следственный изолятор в освобожденном Крыму.

Об том он в понедельник, 28 ноября, написал в Twitter, комментируя сообщение заместителя председателя Совета безопасности рф дмитрия медведева.
 
"Следственный изолятор города Ялта - отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом. Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право, как суд в месте, где была учреждена современная ООН", - написал Подоляк.