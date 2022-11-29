СИЗО в Ялте отличное место для содержания военных преступников рф - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что отличным местом для содержания российских военных преступников перед трибуналом стнет следственный изолятор в освобожденном Крыму.
Об том он в понедельник, 28 ноября, написал в Twitter, комментируя сообщение заместителя председателя Совета безопасности рф дмитрия медведева.
Об том он в понедельник, 28 ноября, написал в Twitter, комментируя сообщение заместителя председателя Совета безопасности рф дмитрия медведева.
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