Ситуацию на Донбассе нужно решать без посредников

15:03 09 Июль Киев, Украина

Ситуация на Донбассе может сдвинуться с мертвой точки, если Российская Федерация пойдет на прямые переговоры с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе нужно начать прямой диалог с Российской Федерацией.

Об этом Кулеба заявил в интервью Голосу Америки.



В то же время Россия, по словам Кулебы, отказывается от прямого диалога, настаивая на переговорах с так называемым ЛДНР.

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно двигаться вперед. Это вопрос - прямой диалог. Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а мы настаиваем, что должны вести прямой диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними. Удалось бы добиться прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему", - сказал Кулеба, отметив, что пока решения нет.

Напомним, сегодня в Кремле исключили возможность проведения саммита нормандской четверки в ближайшей перспективе.