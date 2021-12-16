Ситуацию на Донбассе нужно решать без посредников

Ситуация на Донбассе может сдвинуться с мертвой точки, если Российская Федерация пойдет на прямые переговоры с Украиной.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе нужно начать прямой диалог с Российской Федерацией.
Об этом Кулеба заявил в интервью Голосу Америки.
В то же время Россия, по словам Кулебы, отказывается от прямого диалога, настаивая на переговорах с так называемым ЛДНР.
В то же время Россия, по словам Кулебы, отказывается от прямого диалога, настаивая на переговорах с так называемым ЛДНР.
Напомним, сегодня в Кремле исключили возможность проведения саммита нормандской четверки в ближайшей перспективе.
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