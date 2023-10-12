Ситуация в Запорожской области ухудшается: рашисты задерживают зарплату и поднимают цены

Ситуация в Запорожской области продолжает ухудшаться из-за роста цен на продукты и задержек в выплатах зарплат и социальных пособий, как сообщил мэр Мелитополя, Иван Федоров.
Стоимость продуктов выросла на 30 процентов, и теперь жители сталкиваются с ценами, такими как 120-140 рублей за десяток яиц, 700 рублей и выше за копченую колбасу, а также 650-750 рублей за килограмм говядины.
Подорожал проезд: мелитопольцы вынуждены платить 25 рублей вместо предыдущих 15, а жители пригорода столкнулись с повышением стоимости до 40 рублей вместо 30.
Цены на топливо также увеличились, с бензином А95, который стоит 69 рублей за литр, дизельным топливом от 74 до 78 рублей за литр и автогазом по цене 25-29 рублей.
Более того, медики, педагоги и работники коммунальных служб испытывают задержки в выплате своих зарплат уже более полутора месяцев.
Сложности не ограничиваются лишь ценами. Задержки в выплатах зарплат и социальных пособий ощущают медики, педагоги и коммунальные работники, которые не получают деньги уже полтора месяца.
Иван Федоров также заявил, что оккупанты крайне безразличны к тому, как выживают местные жители, и что любые заявления о гуманитарном кризисе делаются скорее ради выгоды перед кремлевским режимом, чем ради благополучия населения.
Стоимость продуктов выросла на 30 процентов, и теперь жители сталкиваются с ценами, такими как 120-140 рублей за десяток яиц, 700 рублей и выше за копченую колбасу, а также 650-750 рублей за килограмм говядины.
Подорожал проезд: мелитопольцы вынуждены платить 25 рублей вместо предыдущих 15, а жители пригорода столкнулись с повышением стоимости до 40 рублей вместо 30.
Цены на топливо также увеличились, с бензином А95, который стоит 69 рублей за литр, дизельным топливом от 74 до 78 рублей за литр и автогазом по цене 25-29 рублей.
Более того, медики, педагоги и работники коммунальных служб испытывают задержки в выплате своих зарплат уже более полутора месяцев.
Сложности не ограничиваются лишь ценами. Задержки в выплатах зарплат и социальных пособий ощущают медики, педагоги и коммунальные работники, которые не получают деньги уже полтора месяца.
Иван Федоров также заявил, что оккупанты крайне безразличны к тому, как выживают местные жители, и что любые заявления о гуманитарном кризисе делаются скорее ради выгоды перед кремлевским режимом, чем ради благополучия населения.
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