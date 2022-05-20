Ситуация в Украине 20 мая: сводка военной разведки Великобритании

Как только рф окончательно захватит Мариуполь, силы оттуда будут переброшены для усиления операций на Донбассе, – Британская разведка.
▪️ Более 1700 украинских военнослужащих покинули территорию завода "Азовсталь". Сколько еще остается там, неизвестно. Как только россия окончательно возьмет Мариуполь под контроль, силы оттуда будут переброшены для усиления операций на Донбассе.
▪️ Украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом.
▪️ российские командиры, однако, вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил.
▪️ Более 1700 украинских военнослужащих покинули территорию завода "Азовсталь". Сколько еще остается там, неизвестно. Как только россия окончательно возьмет Мариуполь под контроль, силы оттуда будут переброшены для усиления операций на Донбассе.
▪️ Украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом.
▪️ российские командиры, однако, вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил.
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