Ситуация в Украине 27 февраля 2022 года

12:13 27 Февраль Киев, Украина

Враг и дальше коварно обстреливает наши города, мирное население и пытается прорвать оборону в разных уголках Родины. Но мы снова выстояли!

▪️российские войска несут огромные потери;

▪️украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;

▪бойцы спецподразделения «Альфа» уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину;

▪️государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции;

▪️через хакерские атаки не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов;

▪в разных странах люди выходят на акции протеста против войны;

Что может сделать каждый украинец сегодня



-участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков

-уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили

-демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности

-в координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах

-готовьте «коктейли Молотова» по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах

-сдавайте кровь на нужды раненых и помогайте врачам

заходите в соцсети и форумы РФ и публикуйте видео с погибшими и пленными врага – доносите правду и призывайте, чтобы российские матери выходили на акции протеста против войны

Сейчас от действий каждого из нас зависит судьба Украины!

Мы обязательно победим! Потому что мы на своей земле!