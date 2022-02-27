Ситуация в Украине 27 февраля 2022 года

Враг и дальше коварно обстреливает наши города, мирное население и пытается прорвать оборону в разных уголках Родины. Но мы снова выстояли!
▪️российские войска несут огромные потери;
▪️украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;
▪бойцы спецподразделения «Альфа» уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину;
▪️государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции;
▪️через хакерские атаки не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов;
▪в разных странах люди выходят на акции протеста против войны;
Что может сделать каждый украинец сегодня
-участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков
-уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили
-демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности
-в координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах
-готовьте «коктейли Молотова» по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах
-сдавайте кровь на нужды раненых и помогайте врачам
заходите в соцсети и форумы РФ и публикуйте видео с погибшими и пленными врага – доносите правду и призывайте, чтобы российские матери выходили на акции протеста против войны
Сейчас от действий каждого из нас зависит судьба Украины!
Мы обязательно победим! Потому что мы на своей земле!
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