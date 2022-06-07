Ситуация в Мариуполе с каждым днем становится все более критичной

12:51 07 июня Киев, Украина

На фоне дефицита продовольствия и воды у жителей Мариуполя, отсутствие минимальных коммунальных условий в домах для жизни оккупанты на передвижных экранах транслируют выступления путина.





Мариупольцы, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды, нету медикаментов. Город завален мусором и трупами. Наступило лето, а с ним и пришли жаркие дни. Высокая температура вызывает быстрое разложение тел погибших, которые все еще остаются на улицах и под завалами зданий или были захоронены в неглубоких могилах прямо во дворах домов. Таких тел сотни и сотни. Мариуполь продолжает находится под оккупацией россии и пророссийских марионеток «ДНР». Ситуация в городе с каждым днем становится все более критичной.Мариупольцы, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды, нету медикаментов. Город завален мусором и трупами. Наступило лето, а с ним и пришли жаркие дни. Высокая температура вызывает быстрое разложение тел погибших, которые все еще остаются на улицах и под завалами зданий или были захоронены в неглубоких могилах прямо во дворах домов. Таких тел сотни и сотни.





С марта в городе нет централизованного водоснабжения, света и газа. На данный момент в нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой, однако, доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. Как правило, россияне привлекают людей к расчистке города от мусора, завалов и трупов.



Назревает экологическая и эпидемиологическая катастрофа которая коснется не только мирных жителей Мариуполя, но и российских солдат, которые в городе.



А пропагандисты, которые сидят в москве, Донецке… и транслируют речи путина… не слышат сильного запаха канализации, запаха разлагающихся трупов; они не видят собак, бегающих с человеческой рукой в пасти и доедающих остатки, они не видят крыс, грызунов, разносчиков эпидемий холеры, чумы….

Неужели в кремле думают, что мариупольцам, которые остались без дома, еды, медикаментов и в собственном дворе похоронив близких людей нужны зрелища в виде пропагандистских речей президента рф и неправдивых новостей как живется в россии.



Да, люди вынуждены терпеть российскую диктатуру, вынуждены выживать в нечеловеческих условиях, но это не значит, что Герой Мариуполь склонился перед врагом. Мариупольцы на всю жизнь запомнили массовые захоронения своих земляков и защитников города, безневинно расстрелянных мирных жителей в том числе и детей, зверства российских мародеров и бессмертный подвиг украинских героев на заводе «Азовсталь». И никакая пропаганда в мире не способна заглушить боль, страдания и желания Победы над диктатурой 21-го века!



Напоминаем, в общественных местах Мариуполя, а сейчас это пункты раздачи гуманитарной помощи – россияне установили экраны, транслирующий российские телевизионные новости и пропагандистские речи президента рф.