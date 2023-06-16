Ситуация на Запорожской АЭС остается устойчивой и под контролем - Энергоатом

Ситуация на Запорожской АЭС остается устойчивой и под контролем, утверждает "Энергоатом".
По последним данным, несмотря на подрыв плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и под контролем.
Уровень воды в Каховском водохранилище находится на уровне 13,0 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС - на уровне 16,6 м к 8 июня 09:00, что полностью удовлетворяет потребности станции, информирует пресс-служба "Энергоатома".
Отмечается, что энергоблоки ЗАЭС не функционируют с сентября 2022 года, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не наблюдается, напоминают в компании "Энергоатом".
По последним данным, несмотря на подрыв плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и под контролем.
Уровень воды в Каховском водохранилище находится на уровне 13,0 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС - на уровне 16,6 м к 8 июня 09:00, что полностью удовлетворяет потребности станции, информирует пресс-служба "Энергоатома".
Отмечается, что энергоблоки ЗАЭС не функционируют с сентября 2022 года, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не наблюдается, напоминают в компании "Энергоатом".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии