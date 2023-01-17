"Ситуация на ЗАЭС ухудшается" - Галущенко

Ситуация на Запорожской АЭС усугубляется. Происходит постоянное давление на людей, поскольку оккупанты не получили ожидаемых результатов в отношении подписанных с оккупантами контрактов. Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.
Об этом на совместном брифинге с гендиректором МАГАТЭ
Рафаэлем Гросси на Южно-Украинской атомной станции сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко
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“Сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны. Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы хотя бы несколько блоков работало, они доводили эту позицию до россиян”, – сказал Галущенко.
По его словам, Украина вернет ЗАЭС, это вопрос времени и нет других ожиданий. Но ключевое – в каком состоянии Украина получит ЗАЭС обратно.
"И здесь очень важна миссия МАГАТЭ, которая должна там смотреть и с точки зрения происходящего, и с точки зрения нашей станции, нашего оборудования", - сказал Галущенко.
Отвечая на вопрос о количестве людей на ЗАЭС, Министр сказал, что там сегодня находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске на станцию.
"Сам допуск - там где-то 2,5-3 тысячи, до оккупации было 11 тысяч", - сказал Галущенко.
Говоря о создании защитной зоны на ЗАЭС, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что ситуация вокруг АЭС продолжает быть очень сложной.
“Ядерная авария или ядерный инцидент с радиологическими последствиями – это не в чьих интересах. Это отняло больше времени, чем я ожидал сначала. Но сейчас идет война, и цели, и взгляды у разных сторон разные”, - сказал Гросси.
По его словам, на этой неделе он настроен оптимистично, планирует встретиться с представителями украинских властей и продвинуться вперед.
“Это процесс переговоров, он продолжается. Хотя эта атомная станция украинская, она сейчас контролируется россией, это сложные переговоры... Обе стороны боятся, что установка этой зоны может быть расценена как предоставление какого-то военного преимущества какой-либо из сторон. Я пытаюсь убедить обе стороны, что это просто защитная зона для того, чтобы предотвратить ядерные аварии или какие-то инциденты”, — добавил Гросси.
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