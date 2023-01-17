"Ситуация на ЗАЭС ухудшается" - Галущенко

09:10 17 января Киев, Украина

Ситуация на Запорожской АЭС усугубляется. Происходит постоянное давление на людей, поскольку оккупанты не получили ожидаемых результатов в отношении подписанных с оккупантами контрактов. Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.

Об этом на совместном брифинге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на Южно-Украинской атомной станции сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко

“Сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны. Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы хотя бы несколько блоков работало, они доводили эту позицию до россиян”, – сказал Галущенко.

По его словам, Украина вернет ЗАЭС, это вопрос времени и нет других ожиданий. Но ключевое – в каком состоянии Украина получит ЗАЭС обратно.

"И здесь очень важна миссия МАГАТЭ, которая должна там смотреть и с точки зрения происходящего, и с точки зрения нашей станции, нашего оборудования", - сказал Галущенко.

Отвечая на вопрос о количестве людей на ЗАЭС, Министр сказал, что там сегодня находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске на станцию.

"Сам допуск - там где-то 2,5-3 тысячи, до оккупации было 11 тысяч", - сказал Галущенко.

Говоря о создании защитной зоны на ЗАЭС, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что ситуация вокруг АЭС продолжает быть очень сложной.

“Ядерная авария или ядерный инцидент с радиологическими последствиями – это не в чьих интересах. Это отняло больше времени, чем я ожидал сначала. Но сейчас идет война, и цели, и взгляды у разных сторон разные”, - сказал Гросси.

По его словам, на этой неделе он настроен оптимистично, планирует встретиться с представителями украинских властей и продвинуться вперед.