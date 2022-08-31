Ситуация на ЗАЭС становится все серьезнее - МАГАТЭ

Все принципы ядерной безопасности на захваченной россией Запорожской АЭС были нарушены.
Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Sky News.
Он указал на обстрелы возле станции в начале войны.
В настоящее время АЭС контролируется россией, но там удерживают украинский персонал, что приводит к конфликтам и предполагаемому насилию.
У МАГАТЭ есть некоторый контакт с персоналом, но он "неоднороден", добавил Гросси.
Он также сказал, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, поэтому "мы не уверены, что станция получает все, что ей нужно".
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров ООН о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке заявил, что российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в "ядерный щит".
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