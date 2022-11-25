Ситуация на ЗАЭС становится все более нестабильной - Гросси

17:04 25 ноября Киев, Украина





Об этом заявил директор Боевые действия, которые угрожают безопасности ядерных объектов страны, должны быть немедленно прекращены.Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 25 ноября.

"Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной", - отметил он.



По его словам, это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание.