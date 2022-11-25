Ситуация на ЗАЭС становится все более нестабильной - Гросси
17:04 25 ноября Киев, Украина
Боевые действия, которые угрожают безопасности ядерных объектов страны, должны быть немедленно прекращены.
Об этом заявил директор МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 25 ноября.
"Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной", - отметил он.
По его словам, это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание.
"Это было невозможно представить до этой трагической войны. И это очень волнует. Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены", - подчеркнул Гросси.
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