Ситуация на ЗАЭС остается очень рискованной, опасной, - Зеленский

Запорожскую атомную электростанцию удалось подключить к сети, однако крупнейшая в Европе АЭС остается в шаге от катастрофы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в пятницу, 26 августа.

По его словам, только благодаря украинским атомщикам и специалистам энергетической отрасли удается оберегать ЗАЭС от худшего сценария, который постоянно провоцируют российские силы.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация остается очень рискованной, опасной. Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия россии, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы", - сказал Зеленский.

Глава государства акцентировал, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на станцию как можно быстрее и помочь держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме.

Президент выразил благодарность всем дипломатам, партнерам и атомщикам, которые "в прямом смысле слова спасают и Украину, и Европу".

Напомним, 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети. В таком состоянии станция находилась до обеда 26 августа.

Накануне днем был подключен к сети первый из шести энергоблоков, вечером удалось подключить еще один.