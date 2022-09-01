Ситуация на ЗАЭС остается очень рискованной, опасной, - Зеленский

Запорожскую атомную электростанцию удалось подключить к сети, однако крупнейшая в Европе АЭС остается в шаге от катастрофы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в пятницу, 26 августа.
По его словам, только благодаря украинским атомщикам и специалистам энергетической отрасли удается оберегать ЗАЭС от худшего сценария, который постоянно провоцируют российские силы.
Глава государства акцентировал, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на станцию как можно быстрее и помочь держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме.
Президент выразил благодарность всем дипломатам, партнерам и атомщикам, которые "в прямом смысле слова спасают и Украину, и Европу".
Напомним, 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети. В таком состоянии станция находилась до обеда 26 августа.
Накануне днем был подключен к сети первый из шести энергоблоков, вечером удалось подключить еще один.
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