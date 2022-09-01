Ситуация на всей линии фронта остается крайне напряженной - сводка ВСУ

Ситуация на всей линии фронта остается крайне напряженной. Оккупанты пытаются штурмовать по разным направлениям, но безуспешно.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 августа.
На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, боевых машин, ствольной и ракетной артиллерии населенные пункты вдоль линии столкновения.
На Славянском направлении под поражение ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг совершал штурмы в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отступил.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и МЛРС близ Спирного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.
В направлении Бахмута враг атаковали районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Враг использовал самолеты для ударов вблизи Соледара и Зайцева. Безуспешно пытался вести наступление в направлении Майское - Кодема.
На Авдеевском направлении под огнем оказались Покровск, Нетайлово, Первомайское, Орловка, Водяное, Новобахмутовка, Шумы, Нью-Йорк. Вражеские самолеты бомбили вблизи Марьинки, Красногоровки и Невельского. Враг пытался начать наступление в направлении Пески - Первомайское, но безуспешно, и отступил.
В направлении Новопавловки враг обстрелял из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки, Большой Новоселки. Для нанесения ударов враг также использовал авиацию вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.
На Запорожском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Камышеваха, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Времевка, Ориговская, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Свободное поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Орехова, Гуляйпольское и Щербаков.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли наши позиции и гражданскую инфраструктуру из танков, ствольной и ракетной артиллерии вдоль линии боевого разграничения. Авиаудар был осуществлен в районе населенного пункта Белая Криница.
Морская группировка врага продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства и уничтожению объектов вглубь территории Украины.
На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, боевых машин, ствольной и ракетной артиллерии населенные пункты вдоль линии столкновения.
На Славянском направлении под поражение ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг совершал штурмы в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отступил.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и МЛРС близ Спирного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.
В направлении Бахмута враг атаковали районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Враг использовал самолеты для ударов вблизи Соледара и Зайцева. Безуспешно пытался вести наступление в направлении Майское - Кодема.
На Авдеевском направлении под огнем оказались Покровск, Нетайлово, Первомайское, Орловка, Водяное, Новобахмутовка, Шумы, Нью-Йорк. Вражеские самолеты бомбили вблизи Марьинки, Красногоровки и Невельского. Враг пытался начать наступление в направлении Пески - Первомайское, но безуспешно, и отступил.
В направлении Новопавловки враг обстрелял из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки, Большой Новоселки. Для нанесения ударов враг также использовал авиацию вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.
На Запорожском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Камышеваха, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Времевка, Ориговская, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Свободное поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Орехова, Гуляйпольское и Щербаков.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли наши позиции и гражданскую инфраструктуру из танков, ствольной и ракетной артиллерии вдоль линии боевого разграничения. Авиаудар был осуществлен в районе населенного пункта Белая Криница.
Морская группировка врага продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства и уничтожению объектов вглубь территории Украины.
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