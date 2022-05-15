Ситуация на востоке Украины остается очень тяжелой, - Зеленский

Как уже стало традиционным, президент Владимир Зеленский в субботу, 14 мая, выступил с вечерним видеообращением по итогам 80-го дня войны.
Так, глава государства отметил, что на сегодняшний день ситуация на востоке Украины остается очень тяжелой.
При этом президент выразил благодарность защитникам за то, что с каждым днем приближают победу.
Также Зеленский сообщил, что сейчас одной из главных тем его переговоров с союзниками является продовольственная безопасность. По его словам, все большее число стран мира осознают, что Россия, заблокировав для Украины Черное море и продолжая войну, ставит десятки других государств перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода.
В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.
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