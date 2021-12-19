Ситуация на польско-белорусской границе: новая попытка мигрантов прорваться в ЕС

10:01 29 Ноябрь Киев, Украина

В течение суток 28 ноября белорусско-польскую границу пытались пересечь 92 мигранта. Также было принято семь решений о выезде из Республики Польша лиц, находившихся на территории страны незаконно. Об этом в Twitter сообщает Пограничная служба Польши.



По сравнению с предыдущими сутками активность мигрантов несколько снизилась, ведь 27 ноября попытки пересечения границы были предприняты 125 лицами.



На участке, охраняемом пограничным залогом в Мельнике, группа из 33 иностранцев форсировала границу при поддержке белорусских силовых структур.



Польские пограничники также обращают внимание на потенциальную опасность на участке границы протяженностью 171 км, проходящей по реке Буг. Ее пограничникам приходится патрулировать день и ночь, круглый год, независимо от погодных условий.