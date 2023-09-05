Ситуация на Купянском направлении остается сложной, но контролируемой - ВСУ

18:43 11 августа Киев, Украина





Враг обстреливал украинские позиции всеми видами артиллерии, в том числе минометами, реактивными системами залпового огня и авиацией. ВСУ также уничтожили вражескую технику, в частности, два танка и три пушки. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной, но контролируемой. За прошедшие сутки враг пять раз пытался атаковать позиции украинских войск, но все атаки были успешно отражены.Враг обстреливал украинские позиции всеми видами артиллерии, в том числе минометами, реактивными системами залпового огня и авиацией. ВСУ также уничтожили вражескую технику, в частности, два танка и три пушки.

"Ситуация, конечно, тяжелая, учитывая мощность группировки врага, но контролируемая. Ведь мы знаем, что они хотят делать, знаем силы и состав их группировки. Знаем, самое главное, их слабые места", - подчеркнул спикер.

Относительно ситуации в районе Лимана Череватый рассказал, что там в течение суток боестолкновений не было, но враг активно бил артиллерией и авиацией по ряду населенных пунктов.



В районе Бахмута продолжаются активные бои, однако "приоритет и инициатива" за Силами обороны.