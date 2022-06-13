Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба на 13 июня

Оккупанты рф проводят штурмовые действия по нескольким направлениям и перемещают тяжелое вооружение, говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 июня.
▪️ На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.
▪️ На Харьковском направлении подразделения врага продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск в Государственную границу Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине.
▪️ На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.
▪️ На Донецком направлении группировки войск оккупантов основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.
▪ На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.
▪️ На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.
▪️ На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка.
▪️ На Кураховском направлении враг нанес авиаудара штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахового.
▪️ На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огненное влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.
▪️ На Южнобужском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на содержание ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.
▪️ Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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