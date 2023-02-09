Ситуация на фронте: рф ведет наступление на 5 направлениях

"Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск",- говорится в сообщении.