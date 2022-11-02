Ситуация на Донбассе обостряется - ISW

Российские оккупационные войска осуществляют наступательные действия на Донетчине с удвоенной силой.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
По данным аналитиков, ВС рф осуществляют попытки штурма сразу на нескольких направлениях фронта.
ISW, ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отмечает, что российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут. Прокремлевские блогеры, в свою очередь, утверждают, что активные боевые действия также проходят возле Соледара и Опытного, а в штурме позиций ВСУ участвуют не только регулярные подразделения, но и наемники из частной военной компании Вагнер.
Более того, ВС рф ведут активные наступательные действия на Донецком направлении. Если украинский Генштаб, по словам аналитиков, сообщает только о попытке штурма возле Авдеевки, то российские источники рассказывают о боях в Невельском, Первомайском, Водяном и под Опытным.
Оккупационные власти Донбасса также утверждают, что ВС рф пытаются захватить Павловку и Новомихайловку, которые расположены возле Донецка, а подразделения ВСУ, в свою очередь, пытаются перегруппироваться в Угледаре.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
По данным аналитиков, ВС рф осуществляют попытки штурма сразу на нескольких направлениях фронта.
ISW, ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отмечает, что российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут. Прокремлевские блогеры, в свою очередь, утверждают, что активные боевые действия также проходят возле Соледара и Опытного, а в штурме позиций ВСУ участвуют не только регулярные подразделения, но и наемники из частной военной компании Вагнер.
Более того, ВС рф ведут активные наступательные действия на Донецком направлении. Если украинский Генштаб, по словам аналитиков, сообщает только о попытке штурма возле Авдеевки, то российские источники рассказывают о боях в Невельском, Первомайском, Водяном и под Опытным.
Оккупационные власти Донбасса также утверждают, что ВС рф пытаются захватить Павловку и Новомихайловку, которые расположены возле Донецка, а подразделения ВСУ, в свою очередь, пытаются перегруппироваться в Угледаре.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии