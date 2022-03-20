Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни – Данилов

06:32 20 марта Киев, Украина

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.

"Они (США – ред.) публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях", - сообщил секретарь СНБО.

Напомним, 16 марта президент США Джо Байден заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.



Отмечалось, что объявленный пакет помощи будет включать: 800 единиц систем противовоздушной обороны разной дальности; дроны; 9 тысяч единиц противотанковых комплексов; 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов патронов.