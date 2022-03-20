Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни – Данилов

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.
Напомним, 16 марта президент США Джо Байден заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.
Отмечалось, что объявленный пакет помощи будет включать: 800 единиц систем противовоздушной обороны разной дальности; дроны; 9 тысяч единиц противотанковых комплексов; 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов патронов.
Отмечалось, что объявленный пакет помощи будет включать: 800 единиц систем противовоздушной обороны разной дальности; дроны; 9 тысяч единиц противотанковых комплексов; 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов патронов.
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