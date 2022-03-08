Сине-желтый флаг развевается на многих международных аренах

12:34 05 Март Киев, Украина

Спортивные мировые арены демонстрируют поддержку украинского народа в дни агрессии российской армии.

4 марта в Пекине стартовали Паралимпийские игры-2022. Организаторы соревнований уделили особое внимание Украине во время церемонии открытия. В знак поддержки нашей страны была подсвечена арена в сине-желтый цвет. Добавим, что Международный паралимпийский комитет отклонил заявки россиян и белорусов на участие в Играх. А сегодня мы уже получили хорошие новости из Пекина - наша паралимпийская сборная завоевала 7 медалей разного достоинства и находится на первом месте рейтинговой таблицы! Болеем по всей Украине!



На матче НХЛ в Канаде прозвучал украинский гимн в исполнении живого хора. Ледовая арена запылала «сине-желтым», а люди подпевали «Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба».



Английский футбольный клуб «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, решил расторгнуть спонсорские соглашения с российскими компаниями: USM, Мегафон и Yota. Недавно вся футбольная команда вышла на поле завернутыми в украинские флаги.



Также с поддержкой Украины вышел Президент известного во всем мире испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта. Он записал трогательное обращение к украинскому народу и присоединился к призыву #stopthewar.

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