Симоненко снят с должности заместителя Генпрокурора

11:58 24 января Киев, Украина

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко",- пишет ведомство.

Ранее, СМИ сообщали, что Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности. Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.



Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.