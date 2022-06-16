Силы ВСУ на юге сковывают силы врага

Наступательные силы Вооруженных сил Украины на юге страны сковывают силы врага.
Об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Как сообщила Гуменюк, в Черном море сейчас находится группировка вражеских кораблей в составе трех носителей крылатых ракет – это два корабля и одна подводная лодка.
Как сообщила Гуменюк, в Черном море сейчас находится группировка вражеских кораблей в составе трех носителей крылатых ракет – это два корабля и одна подводная лодка.
По ее словам, пока эвакуация с юга является крайне сложной не только из-за обстрелов, но и из-за блокпостов, которые расставили оккупанты. Сложность эвакуации усугубляется наличием зон минирования.
Также она добавила, что ситуация в Приднестровье достаточно спокойная, никаких активных действий не наблюдается.
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