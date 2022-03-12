Силы РФ заявили, что Запорожская АЭС переходит "Росатому"

Исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, 11 марта объявили персоналу, что станция теперь принадлежит "Росатому".
Российский холдинг "Росатом" принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Оккупанты, которые временно контролируют территорию ЗАЭС, сообщили персоналу, что станция теперь "находится в собственности "Росатома".
Позже, как сказал Котин, в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых был идентифицирован главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними было еще восемь человек, которые пытались взять контроль над станцией.
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