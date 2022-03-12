Силы РФ заявили, что Запорожская АЭС переходит "Росатому"

08:03 12 Март Киев, Украина

Исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, 11 марта объявили персоналу, что станция теперь принадлежит "Росатому".

Российский холдинг "Росатом" принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Оккупанты, которые временно контролируют территорию ЗАЭС, сообщили персоналу, что станция теперь "находится в собственности "Росатома".

"Представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент и заявили, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит - мол, зашли сюда надолго, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", - заявил Котин.

Позже, как сказал Котин, в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых был идентифицирован главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними было еще восемь человек, которые пытались взять контроль над станцией.