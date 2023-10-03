Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" и крылатую ракету "Искандер-К"

10:42 03 октября Киев, Украина

Ночью 3 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным дроном Shahed и крылатой ракетой "Искандер -К". Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" и ракету.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.



Пуски производились из временно оккупированного Крыма: "шахедов" – из мыса Чауда, Крым "Искандер-К" – из района Джанкоя.

"В южных и восточных областях работала ПВО: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Всего силы ПВО уничтожили тридцать воздушных целей: