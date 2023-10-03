Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" и крылатую ракету "Искандер-К"

Ночью 3 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным дроном Shahed и крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" и ракету.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Пуски производились из временно оккупированного Крыма: "шахедов" – из мыса Чауда, Крым "Искандер-К" – из района Джанкоя.
Пуски производились из временно оккупированного Крыма: "шахедов" – из мыса Чауда, Крым "Искандер-К" – из района Джанкоя.
Всего силы ПВО уничтожили тридцать воздушных целей:
- 29 Шахед-131/136;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К".
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