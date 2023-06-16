Ночью 2 июня силы ПВО уничтожили 21 "Шахед" и 15 крылатых ракет, которыми россияне атаковали Украину, сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.
По данным Воздушных Сил, сначала российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Это произошло около 23.00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра.
Около 3.00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение противовоздушную оборону.
По данным Воздушных Сил, сначала российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Это произошло около 23.00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра.
Около 3.00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение противовоздушную оборону.
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