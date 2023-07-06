Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 из 10 "Калибров" - ВС ВСУ

12:03 06 июля Киев, Украина

Львов подвергся ракетному обстрелу из систем Калибр из акватории Черного моря. Подразделения противовоздушной обороны успешно смогли уничтожить семь из десяти целей, выпущенных врагом, по информации, полученной от командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что удары были осуществлены как с поверхностных кораблей, так и с подводных лодок.



Военные отметили, что в ходе проведения боевых действий было зафиксировано несколько групп ракет, которые изначально двигались в северном направлении, используя рельеф местности и русло реки Днепр, а затем резко изменили курс на запад.

В результате активных действий противовоздушных ракетных подразделений и авиации Воздушных Сил удалось уничтожить лишь семь из десяти крылатых ракет Калибр.