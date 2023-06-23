Силы противовоздушной обороны Украины нейтрализовали 13 ракет и беспилотник оккупантов

09:35 23 июня Киев, Украина

Ночью 23 июня, силы противовоздушной обороны успешно справились с уничтожением всех 13 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и разведывательного беспилотника, использованных российскими оккупантами при атаке на территорию Украины.



Информация об этом была сообщена Воздушными силами Вооруженных Сил Украины в официальном канале в Telegram.



В ночь на 23 июня противник осуществил удар с самолетов стратегической авиации по территории Украины, на этот раз целью стал аэродром в Хмельницкой области.



Старт ракет был произведен около полуночи с Каспийского моря с помощью четырех бомбардировщиков Ту-95мс.



Благодаря действиям противовоздушной обороны, все 13 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 были успешно уничтожены, преимущественно в районе Хмельницкой области.



Кроме того, согласно данным Воздушных сил, украинские защитники смогли уничтожить вражеский разведывательный беспилотник неопределенного типа.